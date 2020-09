Nach Havertz-Verkauf: Bayer Leverkusen holt nicht zwangsläufig noch Neue

Bayer Leverkusen wird nach dem Verkauf von 80-Millionen-Mann Kai Havertz nicht zwangsläufig noch neue Spieler verpflichten. „Es ist klar, dass wir uns umsehen. Und ich schließe nicht aus, dass noch was passiert. Aber wir werden keine verrückten Sachen machen“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes am Mittwoch. Bei der Suche wolle er sich „nicht auf eine Position festlegen. Und ich würde den Fokus auch nicht nur auf Neue legen, sondern auch auf die, die da sind. Vielleicht gibt die veränderte Struktur manch einem die Chance, in eine andere Rolle reinzuwachsen.“