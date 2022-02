Nach Heidenheim-Patzern: Dabrowski redet Dehm stark – und wartet auf Muroya

Wenn Jannik Dehm die Zeit zurückdrehen könnte, würde er den Juli 2021 wählen. Das war der Monat, als Dehm aus Kiel nach Hannover kam. Damals sagte der 96-Manager Marcus Mann über ihn, er sei „einer der besten Verteidiger der 2. Liga“. Das mag er vielleicht selbst nicht mehr glauben nach dem 1:3 in Heidenheim. Das erste Ge­gen­tor verursachte er mit, das zweite fast allein. 96-Trainer Christoph Da­brows­ki nahm Dehm gestern wiederholt in Schutz: „Es ist mir zu einfach, mit dem Finger auf einen zu zeigen.“

Trübe Momentaufnahme: 96-Manager Mann will "aber nicht in Panik verfallen"

Stabil ist Dehm körperlich auch, aber in Hannover eben nicht mit seiner Leistung. Was macht 96 nur mit Dehm? Gehört er zu den Spielern, die schwächer werden nach einem Wechsel nach Hannover?

Dabrowski braucht ihn jedenfalls noch am Sonntag gegen Darmstadt. Bis dahin wird Muroya nämlich nicht zurückkehren. Nächste Woche soll der Japaner wieder komplett ins Training einsteigen, wenn es keinen Rückschlag gibt.

Muroya hatte auch unter Zimmermann die Nase vorn

Davon hatte Dehm in dieser Saison einige. „Dehm kommt aus einer nicht einfachen Situation“, erklärte Dabrowski. Der frühere Kieler ringe um Stabilität. Ihn scheint es aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass das Pendel sowohl unter Jan Zimmermann als auch unter Da­brows­ki zu Muroya ausgeschlagen hat, weil der Japaner schneller ist und der Mannschaft mehr Of­fen­siv­ge­fahr bringt. Dass Dehm nun auch defensiv wackelte, kommt nicht so oft vor, war nun aber so in Heidenheim.