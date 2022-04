Nach Herbst-Verirrung: RB Leipzigs europäische Zugabe im Hexenkessel von Bergamo

Bergamo. Beim FC Bayern wird nach dem Aus in der Champions League alles und jeder in Frage gestellt. Auch das dreiteilige Leipziger Tafelsilber, das in lästerlichen Kreisen schon unter Pferd, trojanisches, firmiert. Mia san raus. Im Viertelfinale. Gegen das 50.000-Einwohner-Städtchen Villarreal. Korrespondiert nicht mit der weltumspannenden Bedeutung der Lederhose mit Grandezza und Seiteneingriff. Auch bei Chelsea ist die Stimmung im Tiefparterre, wird selbst die 42. Videoanalyse keine Argumente für ein Weiterkommen von Real Madrid liefern. Timo Werner und Co. hatten Chancen zum 4:0, schieden trotz 3:2-Sieges aus. Das führt mit Blick auf die versiegende Geldquelle aus dem Hause Abramowitsch dazu, dass Chelseas Fußballer vorerst bei Louis Beton statt Louis Vuitton shoppen gehen. Anzeige

„Es wird bis zum Ende heiß bleiben“

Und wie steht’s um RB Leipzig? Die Bullen würden am Donnerstag in Bergamo (18.45 Uhr/RTL+) gern das zweite Bein ins Halbfinale der Europa League nachziehen. Falls das nicht gelingt, wird weder am großen Ganzen gezweifelt noch müssen Christopher Nkunku und seine Kollegen ihr Einkaufsverhalten in der Mädler-Passage anpassen. Das Rückspiel bei Atalanta darf/kann nach der Herbst-Verirrung als Zugabe zum bisher sensationell gut verlaufenen neuen Jahr begriffen werden. Wenn die letzten Vier erreicht werden, ist es schön und gut – schmückend fürs Renommee. Falls nicht, greift Zarah Leanders „Davon geht die Welt nicht unter“, rückt das Kerngeschäft in den Fokus. Die Qualifikation zur Champions League und das dabei nicht ganz unwichtige Spiel beim Dritten Leverkusen (Sonntag, 19.30 Uhr). Und, na klar: Das DFB-Pokal-Halbfinale am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) daheim gegen Union Berlin.

Wobei: Der Deutsch-Italiener Domenico Tedesco, 36, würde schon gerne wollen. Aufsehen erregen. Auf der internationalen Showbühne. Den Tifosi (ergo ganz Italien) zeigen, dass ihr Landsmann (am 12. September 1985 in Rossano geboren) ein Guter ist und das Zeug hat, eines Tages auf einer Bank in Mailand oder Turin zu sitzen. Die Aufgabe Bergamo ist und bleibt anspruchsvoll. Weil Atalanta alle Kraft ins Spiel legt, um die letzte Chance auf eine vierte Teilnahme an der Champions League zu erhalten – via Titel in der Europa League. Weil die Italiener selbstgewiss und bissig sind, Zweikämpfe lieben.

Tedesco: „Sie spielen eine extreme Manndeckung auf dem ganzen Platz. Das ist in Deutschland nicht üblich, habe ich so noch nie erlebt. Da wird das höchstens mal in einzelnen Zonen oder auf einzelnen Positionen gemacht.“ So stand Marten De Roon beim 1:1 im Hinspiel permanent auf den Füßen des Sportkameraden Dani Olmo, nahm dem Spanier Luft, Lust und den einen oder anderen Ball. RB-Rekordspieler Yussuf Poulsen verspricht ein „intensives Spiel“, das eher spät als früh entschieden sein wird. „Da müssen wir alle mitziehen, es wird bis zum Ende heiß bleiben.“ Die Manndeckung der Italiener bricht der Däne so herunter: „Gewinnst du das Eins-gegen-Eins, geht es sehr schnell nach vorn. Verlierst du es, geht es auch sehr schnell. Wenn du es also gut machst, macht es viel Spaß.“ Wenn nicht? „Wird es bitter.“ Vor einer Woche haben sie es nicht durchgängig gut gemacht, ließen „zu viel zu“, so Tedesco. Eckbälle, Freistöße, Chancen.

Qual der Wahl und Pistazie für Tedesco

Bliebe die Frage, welche Elf den Anpfiff im Hexenkessel und gleichwohl idyllisch gelegenen Gewiss-Stadium vor 20 .000 Fans (737 aus Leipzig) auf dem Rasen erlebt. Unklar ist die Besetzung der rechten Seite, wo Benny Henrichs und Nordi Mukiele die Klingen kreuzen. Links hat Marcel Halstenberg beim 3:0 gegen Hoffenheim Werbung in eigener Sache gemacht und könnte mit seiner Kopfballstärke Gutes tun. Das wiederum würde Herrn Angeliño, der noch auf ein gewonnenes Kopfball-Duell wartet, weniger gut gefallen. Der Coach muss sich inmitten einer Qual der Wahl auch entscheiden, ob er wieder ohne klassischen Mittelstürmer angreift. Tedesco lieferte wenig Erhellendes zur Formation. Das hält der Mann, der die Stadionbratwurst in Bergamo ausdrücklich lobt, immer so.