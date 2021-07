Nach Hochwasser im Westen: DFL und DFB richten solidarischen Hilfsfonds ein

Die Unwetter-Katastrophe im Westen Deutschlands sorgt bundesweit für Bestürzung und Trauer. Groß ist allerdings auch die Anteilnahme - auch im Fußball. Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben bereits Benefizspiele zu Gunsten der vom Hochwasser betroffenen Menschen angekündigt. Am Freitag zogen die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach. Sie riefen einen solidarischen Hilfsfonds ins Leben. Anzeige

"Die Bilder der Überschwemmungen und Verwüstungen, das gesamte Ausmaß dieser Katastrophe, lassen uns betroffen und entsetzt zurück", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden deutschen Fußball-Verbände. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Verstorbenen, den Verletzten und den vielen Menschen, die in Not sind. DFL und DFB beabsichtigen - wie schon nach dem Hochwasser im Jahr 2013 - einen finanziellen Beitrag zur Flutopferhilfe zu leisten und dazu gemeinsam einen Hilfsfonds mit einem Volumen von drei Millionen Euro aufzustellen."

Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Verstorbenen, den Verletzten und den vielen Menschen, die in Not sind. #Hochwasserkatastrophe



Gemeinsame Stellungnahme von #DFL und @DFB ⬇️ pic.twitter.com/Tl89nImvBQ — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) 16. Juli 2021

DFL und DFB: "Solidarität selbstverständlich" Dies werde das menschliche Leid nicht mindern können, so die Verbände unisono: "Wir hoffen aber, damit gemeinsam wenigstens an einigen Stellen unterstützen zu können." Solidarität sei "in dieser Krisensituation (...) selbstverständlich" teilten DFL und DFB weiter mit.