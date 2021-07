Nach Hoeneß-Attacke – auch Matthäus kritisiert Kroos-Spielweise: "Verliert Geschwindigkeit"

Toni Kroos steht weiter in der Kritik. Nach der heftigen Attacke von FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der vergangenen Woche hat sich nun auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nicht zufrieden mit der Spielweise des Weltmeisters von 2014 gezeigt. Kroos, der seine Karriere in der Nationalmannschaft nach der 0:2-Niederlage im EM-Achtelfinale gegen England für beendet erklärt hatte, verliere laut Matthäus zu viel Tempo im Aufbauspiel. "Man hat bei der EM gesehen, dass es nicht nur um die Geschwindigkeit des Spielers, sondern auch die des Balles geht", analysierte der Ex-Bayern-Star in einem Beitrag für den Kicker (Montagsausgabe). "Das macht er eigentlich ganz gut mit ein, zwei Kontakten, aber wo er die Bälle hin spielt, da verliert er wieder Geschwindigkeit, weil es kaum Raumgewinn gibt und so das Tempo verschleppt wird."

