Nach holprigem Start: Recken gewinnen Abwehrschlacht gegen HSG Nordhorn-Lingen

Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf können es in der Handball-Bundesliga nur noch auf die spannende Art und Weise. Oft genug mit einem negativen Ende, gestern Abend bei der HSG Nordhorn-Lingen aber mal wieder mit einem Siegertänzchen nach der Schlusssirene. Die Recken gewannen im Emsland beim akut abstiegsgefährdeten Gastgeber mit 22:20 und feierten den ersten doppelten Punktgewinn nach zuletzt drei sieglosen Spielen. Die eigenen diffusen Abstiegssorgen dürften damit vom Tisch sein. „Das tut richtig gut, hier zu gewinnen“, sagte Linksaußen Vincent Büchner. „Wir waren viel konzentrierter als zuletzt und haben deswegen auch viel weniger Fehler gemacht.“

Büchner zog den Vergleich zu der peinlichen Pleite gegen Abstiegskandidat Ludwigshafen und zur unglücklichen, aber auch unnötigen Pleite in Minden am Pfingstsonntag. Lange sah es auch in Lingen nach einem erneuten Rückschlag aus. Nach der 1:0-Führung durch den gestern starken Filip Kuzmanovski machte sich wieder ein allgemeiner Krampf breit im Recken-Spiel. Die Ausnahmen in der ersten Hälfte: Torwart Urban Lesjak hielt stark, und vorne netzte Rechtsaußen Johan Hansen immer wieder ein, meist per Siebenmeter.