Nach homophoben und rassistischen Äußerungen: Hertha BSC schmeißt Torwarttrainer Zsolt Petry raus

Ein deutliches Zeichen für ein weltoffenes Bild - und Null Toleranz! Hertha BSC hat seinen Torwarttrainer Zsolt Petry am Dienstag freigestellt. Das gaben die Berliner bekannt. Der 54-Jährige fiel am Osterwochenende negativ mit einem Interview gegenüber der ungarischen Zeitung Magyar Nemzet auf. Er verbreitete homophobe und rassistische Äußerungen .

"Auch unter Würdigung von Übersetzungsfeinheiten und der Tatsache, dass einige Aussagen von Zsolt im Interview ohne Rücksprache vor der Veröffentlichung weggelassen wurden, mussten wir letztlich feststellen, dass die getätigten Äußerungen insgesamt nicht den Werten von Hertha BSC entsprechen", teilte Berlins CEO Carsten Schmidt per Pressemitteilung mit. Petry selbst sagte, er sei weder homophob noch fremdenfeindlich. "Meine Aussage zur Einwanderungspolitik bedaure ich sehr und möchte all die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen und die ich damit beleidigt habe, um Entschuldigung bitten", sagte er.

Petry hatte am Montag mit fragwürdigen Aussagen zu den Themen Homosexualität und Zuwanderung für Irritationen gesorgt. Er kritisierte in einem Interview mit der regierungsnahen ungarischen Tageszeitung Magyar Nemzet vom Ostermontag den Einsatz des ungarischen Torhüters Peter Gulacsi von RB Leipzig für einen Verein, der unter anderem die Homo-Ehe unterstützt. Er verstehe nicht, was seinen Landsmann Gulacsi dazu bewogen habe, "sich für Homosexuelle, Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität einzusetzen", sagte Petry.