Nach Horror-Unfall: Rad-Star Chris Froome meldet sich zu Wort

Drei Tage nach seinem verhängnisvollen Sturz hat sich Radprofi Chris Froome erstmals öffentlich zu Wort gemeldet und mit Demut für die zahlreichen Genesungswünsche bedankt. „Ich weiß, wie glücklich ich bin, heute hier zu sein, und wie viel ich allen Rettungsassistenten und medizinischen Mitarbeitern des Rennens schulde“ , sagte der 34 Jahre alte Brite am Samstag in einer Mitteilung seines Ineos-Teams. Das sei etwas, „das ich niemals erwartet hätte“.

Froome bedankte sich beim Team, bei den Fans, Ärzten und seiner Familie für die großartige Unterstützung. Das Ausmaß dieser Anteilnahme habe ihn demütig gemacht. Der Brite war am vorigen Mittwoch bei der Streckenbesichtigung für das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné in Roanne mit 55 km/h in eine Mauer gerast und hatte sich dabei den rechten Oberschenkel, den Ellbogen und einige Rippen gebrochen. Einen Tag nach dem Sturz war er in der Uniklinik in St. Etienne erfolgreich operiert worden.