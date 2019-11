Nach Instagram-Post und Rauswurf: St. Pauli löst Vertrag mit Cenk Sahin auf

Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Cenk Sahin mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das teilte der Klub am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Der 25-Jährige hatte im Oktober nach der völkerrechtlich höchst umstrittenen Offensive des türkischen Militärs in Syrien in türkischer Sprache auf Instagram seine Unterstützung für die Operation bekundet: "Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!"