Nach Israel: Hannover 96 bekommt Twumasi los

Das 800 000 Euro teure Missverständnis kommt zu eine Ende. Patrick Twumasi wechselt ab sofort nach Israel zum Erstligisten Maccabi Netanya. Weder bei Jan Zimmermann noch bei Christoph Dabrowski hatte Twumasi Einsätze in der 2. Liga. Es war von Beginn an eine schwierige Beziehung mit dem Stürmer gewesen.

Twumasi war von Derportivo Alaves nach Hannover gewechselt. Den Balast seines Vertrages (bis 2023) ist 96 nun los. 70 000 Euro soll sein Grundgehalt betragen haben. Und Twumasi kann - wenn er fit ist - in Israel endlich die die Verstärkung für eine Mannschaft sein, die er in Hannover selten war.

In 23 Einsätzen erzielte er drei Tore. Davon allein zwei gegen Sandhausen (4:0) vor einem Jahr. Kenan Kocak hatte ihm immer wieder Chancen gegeben, aber auch der Ex-Trainer haderte mit Twumasis Defiziten in der Defensive. Bei 96 war er nicht voll integriert, kam unter Zimmermann auch mal zu spät zum Training. Nun ist 96 die Sorge los - und Twumasi darf im besten Fall wieder das tun, was er am besten kann: Tore schießen.