Nach Kampf-Absage: Wolfsburger Boxer Wojcicki peilt Ring-Rückkehr im Mai an

Eigentlich wollte sich Patrick Wojcicki am 14. November beim Heimspiel im Congress-Park mit einem Sieg über den Kanadier Patrice Volny die Teilnahme an einem WM-Kampf sichern. Aber der IBF-Eliminator-Kampf fiel aus. Corona machte dem Wolfsburger einen Strich durch die Rechnung. Doch abgesagt ist der Fight nicht, nur verschoben. Ober er allerdings dann auch in Wolfsburg stattfindet, steht noch nicht fest. Ebenso wie ein neues Datum.

Um sich etwas besser vorzubereiten, peilen Wojcicki und sein Team nun den Mai als möglichen Termin für einen Kampf an, "damit wir eine Richtung haben", sagt der Box-Profi. "Volny wird auch mein Gegner bleiben, das wurde von der IBF so festgelegt." Aber: Der Ort könnte sich ändern, je nachdem wo ein Kampf - am besten vor Zuschauern - möglich ist. "Mein Promoter Sauerland versucht, etwas auf die Beine zu stellen und wenn etwas geht, müssen wir zuschlagen", sagt Wojcicki. Ort und Zeit: erst mal zweitrangig. "Vielleicht geht's auch plötzlich ganz schnell, dann müssen wir bereit sein."