Nach umkämpften Remis gegen die Niederlande: U21-Nationaltrainer Kuntz "stolz" auf DFB-Team

Welch ein Finish! Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich für ihren Einsatz in der Schlussphase der EM-Vorrunden-Partie in Ungarn gegen die Niederlande mit einem Punkt belohnt - und damit weiterhin beste Chancen auf den Gruppensieg und die Qualifikation für das Viertelfinale, das erst Ende Mai ausgetragen wird. Lukas Nmecha war der Tor-Held: Der Stürmer der RSC Anderlecht rettete der DFB-Elf mit seinem Treffer in der 84. Minute das Remis (1:1) im Klassiker gegen die starken jungen Niederländer. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Rumänien Dienstag (18 Uhr, ProSieben) reicht der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz nun ein Unentschieden zum Weiterkommen. "Ich war am richtigen Platz. Es war ein sehr wichtiger Punkt, den wir geholt haben", sagte Nmecha glücklich nach Abpfiff bei ProSieben. Mit seinem Treffer machte der ehemalige Wolfsburg-Profi einen Mann besonders froh: Seinen Trainer.

