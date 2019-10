Nach Karriereende gibt es für Rene Adler keine Pause: "Werde nicht daheim rumliegen"

Leipzig/Hamburg. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Beispielsweise beim Umgang mit dem Karriereende als bezahlter Fußballer. René Adler musste im Sommer diesen Jahres einen Schlussstrich unter eine bewegte Laufbahn ziehen, der malträtierte Körper hatte unmissverständliche Botschaften gesendet. Der Torhüter hatte Knie, Rücken - und ganz am Ende in Mainz am Rhein auch noch Fuß. Adler hätte sich in eine Art Ganzkörper-Gips kleiden und im Katar, in China oder sonstwo nochmal abkassieren können. Kam für den Leipziger und Ex-Nationaltorhüter nicht in Frage.

Straffes Programm

Am Wochenende kehrt der in Hamburg sesshaft gewordene Adler zurück in seine Heimat, hat in Leipzig ein straffes Programm. Am Freitag, 20 Uhr, beehrt der Sohn von Kerstin und Jens Adler die Kuppel der Leipziger Volkszeitung zum Fußball-Talk. Adler wird auf seine Anfänge in Liebertwolkwitz und dem VfB Leipzig blicken. Er wird erzählen, wie er sein erstes Bundesligaspiel am 25. Februar 2007 erinnert, als er das Spiel für Leverkusen auf Schalke im Alleingang gewann. Adler wird auch den 29. April 2018 thematisieren. An jenem Tag siegte Mainz 3:0 gegen, ja, RB Leipzig und bog auch dank des Torhüters auf die Zielgerade Klassenerhalt ein. Es sollte das letzte Spiel in der Karriere des hochanständigen René Adler sein.