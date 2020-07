Nach Karriereende von Benedikt Höwedes: Das sind die Meilensteine seiner Laufbahn 

Benedikt Höwedes hat es André Schürrle, seinem Weltmeister-Kollegen von 2014 , gleichgetan. Der ehemalige Nationalspieler hat seine Karriere nur zwei Wochen nach Schürrle ebenfalls für beendet erklärt . Der langjährige Schalker hängt damit seine Schuhe nach insgesamt 345 Pfichtspielen an den Nagel. Der SPORT BUZZER blickt in einer Bildergalerie auf die Karriere von Höwedes zurück.

Schon früh war klar, dass Höwedes den nötigen Biss für den Profifußball besitzt. Im Jahr 2001 schloss er sich der Schalker Jugendakademie an - es war der Beginn einer großen Erfolgsgeschichte. Der flexibel einsetzbare Verteidiger durchlief alle Jugendteams der "Knappen" und spielte sich bis zu den Profis hoch. Er überzeugte vor allem durch seine Zweikampfstärke und seine kompromisslose Spielweise in der Verteidigung der Schalker. Auch dadurch stieg sein Ansehen bei den S04 -Fans.

Tedesco sorgt für unsauberen Höwedes-Abschied von Schalke

Doch es gab nicht nur gute Zeiten in der Karriere des Abwehrspielers. 2017 verließ er überraschend seinen Herzensklub Schalke nach über 15 Jahren, nachdem ihm der damals neue Coach Domenico Tedesco die Kapitänsbinde entzog und den Ur-Schalker auf die Bank setzte. Damit wollte sich der Weltmeister nicht abfinden und heuerte auf Leihbasis bei Juventus Turin an. Ein Jahr später wechselte er dann zu Lokomotive Moskau. In Russland stieg er schnell zur echten Größe in der Abwehr auf und konnte im Jahr 2019 den russischen Pokal gewinnen. Aus familiären Gründen löste er im Juni diesen Jahres seinen Vertrag in der russischen Metropole auf. Nun ist seine Karriere vorbei - doch vielen Schalke-Fans wird er trotz seines unwürdigen Abgangs als Klub-Ikone in Erinnerung bleiben.