Nach Katar-Eklat bei Bayern-JHV: FCB-Präsident Hainer will mit Kritiker Ott sprechen

Nach Kritik an der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München aufgrund von abgewiesenen Anträgen und Redebeiträgen zu Geschäftsbeziehungen mit Katar ist FCB-Präsident Herbert Hainer offenbar zu persönlichen Gesprächen bereit. "Herbert Hainer hat mich heute angerufen. Wir haben uns kurz über die JHV ausgetauscht und sind so verblieben, dass wir ein persönliches Gespräch zu Katar und der JHV führen werden" , schrieb FCB-Mitglied Michael Ott am Samstag auf Twitter.

Ein Datum für das Gespräch stehe noch nicht fest, schrieb Ott weiter. "Was aber feststeht, ist, dass der Konflikt gelöst werden muss." Die Geschäftsbeziehung mit Katar ist in der Fanszene des FC Bayern wegen der umstrittenen Menschenrechtssituation im Gastgeberland der WM 2022 und der Arbeitsverhältnisse auf den WM-Baustellen ein Reizthema.

Hainer verteidigte die Haltung des Präsidiums am Freitag entschieden: "Sie können davon ausgehen, dass wir alle eine unruhige Nacht hatten", sagte er im Interview mit der Mediengruppe tz und Münchner Merkur am Freitag. Der 67-Jährige, der sich insbesondere wegen der Auseinandersetzung um das Streitthema Katar-Sponsoring am Donnerstagabend mit Buhrufen und "Hainer raus"-Rufen etlicher Mitglieder konfrontiert sah, beklagte sich über die "Tonalität" im Laufe der Versammlung. "Wir setzen uns gerne mit unseren Mitgliedern an einen Tisch – dabei muss ein konstruktiver und faktenbasierter Austausch das Ziel beider Seiten sein." Zu diesem soll es jetzt wohl kommen.