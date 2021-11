Nach Katar-Wirbel bei JHV: Bayern-Stars Müller und Neuer fordern Dialog - "Bisschen aneinander vorbeigeredet"

Die turbulente Jahreshauptversammlung des FC Bayern München am vergangenen Donnerstag beschäftigt auch die Spieler des Rekordmeisters. Nach dem knappen 1:0-Erfolg am Samstagabend gegen Arminia Bielefeld war die Fan-Wut gegen die Bayern-Bosse das bestimmende Thema. Mit Thomas Müller und Manuel Neuer äußerten sich bei Sky zwei Führungsspieler zum Wirbel bei den Münchnern, den die JHV ausgelöst hatte - und beide sind sich einig: ein Dialog mit den Fans muss stattfinden.

"Es geht jetzt nicht um den Dialog mit Katar oder sonst was, sondern ich habe es jetzt so interpretiert, dass zwischen den Mitgliedern den Fans und dem Verein erstmal gesprochen werden muss, worum es beiden Seiten überhaupt geht", fasste Müller seine Gedanken zusammen. "*Ich glaube da wird auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Es hat natürlich auch was mit Provokationen zu tun. Der eine provoziert den anderen."*