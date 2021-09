Nach 1:6-Klatsche gegen die Niederlande: Günes nicht mehr türkischer Nationaltrainer

Senol Günes gibt sein Amt als türkischer Nationaltrainer auf. Nach Gesprächen mit Günes sei einvernehmlich beschlossen worden, getrennte Wege zu gehen, teilte der türkische Fußballverband am Freitag mit. Damit reagierte der Verband auf die jüngsten Misserfolge: Am Dienstag hatte die Türkei in der WM-Qualifikation 1:6 gegen die Niederlande verloren und droht nun als Gruppendritter die Teilnahme an dem Turnier zu verpassen.

