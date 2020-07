Nach Klopp-Lob: Liverpool-Star Jordan Henderson von Tränen überwältigt - "Bedeutet mir sehr viel"

Dass Jürgen Klopp ein Motivations-Genie ist, dürfte allen Fußballfans hinlänglich bekannt sein - seine Klasse als Trainer stellte der Deutsche in dieser Saison mit dem FC Liverpool unter Beweis. Der 53-Jährige führte die Reds zum ersten Meistertitel in der Premier League seit 30 Jahren. Nun hat Klopp auch seine Qualitäten als einfühlsamer Mensch präsentiert. Seine Videobotschaft an Kapitän Jordan Henderson, der am Freitag als Fußballer des Jahres geehrt wurde, rührte den LFC-Star zu Tränen.