Nach Knieverletzung: PSG-Trainer Pochettino hofft auf schnelle Messi-Rückkehr

Ohne Lionel Messi sieht Cheftrainer Mauricio Pochettino von Paris Saint-Germain sein Team gefordert. "Alle Spieler sind wichtig, jeder Spieler ist wichtig, wir müssen auf alle zählen können. Ich hoffe, dass er bald wieder bei uns ist", sagte Pochettino am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig in der Red Bull-Arena.

