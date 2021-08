Nach Kollaps bei der EM: Christian Eriksen "in bester Verfassung" zurück in Mailand

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen hat nach seinem Zusammenbruch bei der Europameisterschaft seinem Team von Inter Mailand erstmals einen Besuch abgestattet. Der Mittelfeldspieler war auf dem Trainingsgelände nördlich der Großstadt Mailand und grüßte Mannschaft und Trainerstab, wie Inter am Mittwoch mitteilte. Der 29-Jährige sei in bester physischer und psychischer Verfassung. Er folge dem Genesungsprogramm, das ihm die dänischen Ärzte in Kopenhagen mit auf den Weg gegeben hatten. Anzeige

Die dänischen Mediziner kümmern sich Inter Mailand zufolge auch um alle klinischen Belange, die noch folgen und sollen den Ärztestab der "Nerazzuri" auf dem Laufenden halten. Eriksen war am 12. Juni in Kopenhagen während des EM-Gruppenspiels gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. In der Folge setzten ihm Ärzte einen Defibrillator ein. Dieser erkennt Herzrhythmusstörungen und löst im Notfall Schocks aus.