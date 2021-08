Nach Krawallen zwischen Nizza und Marseille: Präfektur trifft Vorkehrungen

Nach den heftigen Tumulten beim Erstliga-Spiel zwischen Nizza und Marseille hat der Präfekt der Region Alpes-Maritimes Maßnahmen zur Verhinderung künftiger Krawalle angekündigt. Die Südtribüne im Stadion von Nizza, wo die Tumulte am Sonntagabend ihren Ausgang nahmen, werde für die nächsten vier Heimspiele gesperrt, kündigte Präfekt Bernard Gonzalez am Dienstag an.

Anzeige