Nach Kreuzbandriss: Leverkusen-Star Florian Wirtz erfolgreich am Knie operiert

Florian Wirtz hat seinen ersten Schritt auf dem Weg zum Comeback gemacht. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen ist nach Vereinsangaben in Innsbruck erfolgreich operiert worden und kann bald mit seiner Reha starten. Wirtz hatte sich Mitte März bei der 0:1-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Köln schwer am linken Knie verletzt und sich einen Riss des vorderen Kreuzbands zugezogen. Dadurch wurde eine OP des Nationalspielers nötig, die nun Knie-Spezialist Dr. Christian Fink durchgeführt hat.

Laut Leverkusen-Mitteilung werde Wirtz die ersten Tage nach der Operation in Innsbruck verbringen und anschließend zur Reha nach Leverkusen in die sogenannte "Bayer 04 Werkstatt" zurückkehren. Ein mögliches Comeback-Datum nannte Bayer nicht. Bundestrainer Hansi Flick hofft darauf, dass Wirtz rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) fit wird. Wirtz' Saison für Bayer Leverkusen ist dagegen sicher gelaufen.