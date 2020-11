Nach Kreuzbandriss: Marius Plote setzt auf den Weg als Trainer

Sie waren die Mannschaft der Stunde der Fußball-Kreisliga, holten zuletzt fünf Siege am Stück, ehe der coronabedingte Saisonabbruch sie jäh stoppte. Von der Wendezeller Reserve ist hier die Rede, die seit dem Frühsommer einen neuen Trainer hat: Marius Plote. Ihm passt die derzeitige Situation gar nicht. „Wir hätten unseren Lauf natürlich gern mitgenommen. Trotzdem denke ich, dass es die richtige Entscheidung ist, die Saison auszusetzen.“ Anzeige

Zu den Wendezeller gekommen ist der 29-Jährige dank des Mitwirkens seines Bruders Erik Plote, der in der TSV-Zweiten spielt und der im Frühjahr die Kontakte zu den Vereinsverantwortlichen hergestellt hatte. Dritter Plote im Bunde ist Eriks und Marius’ Cousin Niklas, der ebenfalls zum Aufgebot der Reserve zählt. Das Problem der Bevorzugung seiner familiären Bande gebe es nicht, versichert Marius Plote: „Ich stelle nach Leistung auf.“

Nichtsdestotrotz stand der Nachfolger von Hans Puscher in Sachen Aufstellung schon so manches Mal vor Schwierigkeiten. „Unser Kader umfasst 26 Leute. Und es war bisher kaum jemand verletzt. Daher musste ich jede Woche einigen sagen, dass sie in die dritte Herren runter gehen müssen“, erläutert der gebürtige Duttenstedter, der in diesem Zusammenhang von „harten Entscheidungen“ spricht. Und: „Wichtig dabei ist, dass man mit den Spielern immer offen und ehrlich umgeht.“ Neben dem großen Aufgebot ungewöhnlich für ein Kreisliga-Team ist zudem, dass die TSV-Zweite mit Tevfik Arikan und Michael Hoppstock über zwei Co-Trainer verfügt. „Wir verstehen uns gut, sprechen alles ab. Das passt.“

Marius Plote selbst weiß, was es heißt Co-Trainer zu sein. Denn vor drei Jahren „diente“ er im Nachwuchs-Leistungszentrum von Eintracht Braunschweig eine Serie lang unter dem in Peiner Fußball-Kreisen bestens bekannten Jonas Stephan. Beide zusammen trainierten Braunschweigs U16. „Die Bedingungen dort waren schon professionell. Viermal die Woche Training, dazu das Spiel. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Leider wurde das Leistungszentrum wegen der finanziellen Schwierigkeiten der Eintracht 2018 aufgelöst “, betont der IT-Versicherungsberater für Großunternehmen. Völlig „freie Hand“ hatte er in der Serie zuvor als Trainer der U17-Niedersachsenliga-Mannschaft vom BSC Acosta, sowie von 2010 bis 2013 als Coach der B-Jugend des TSV Edemissen. Anzeige

Als Herausforderung bezeichnet er sein vorheriges Engagement als Spielertrainer beim MTV Duttenstedt. „Damals wurde die Mannschaft fast komplett neu aufgebaut. Ich habe jede Menge Spieler vom Wechsel zum MTV überzeugt. Das war eine anstrengende Arbeit. Aber es war auch eine schöne Zeit, wir sind gleich im ersten Jahr in die 2. Kreisklasse aufgestiegen.“ Nach drei Spielzeiten endete 2016 das Trainer-Dasein in Duttenstedt, da der zuvor erwähnte BSC Acosta angeklopft hatte.

Selbst Fußball gespielt hat der Elite-Jugend-Lizenz-Inhaber auch. Kicken lernte er in der Jugend beim TSV Meerdorf und beim TSV Wipshausen, ehe er in die erste Herren von Eintracht Edemissen wechselte, die seinerzeit noch zur Bezirksliga zählte. 2018 endete seine Zeit als Aktiver abrupt. „Ich erlitt einen Kreuzbandriss, fing nach der Ausheilung nicht wieder an und setzte allein auf den Weg als Trainer“, erklärt der Peiner, der keinen Hehl daraus macht, dass es ein Ziel ist, später einmal höherklassig zu trainieren.

Momentan konzentriert sich der verheiratete Familienvater jedoch voll auf die Wendezeller Kreisliga-Mannschaft, auf die er große Stücke hält. „Von den Charakteren her sind die Spieler klasse. Und in Sachen Fußball auch. Sie sind lernwillig, wollen meine Spielphilosophie umsetzen. Das ist ihnen zunehmend besser gelungen“, betont Plote, dessen bevorzugter Spielstil „aktives Pressing mit schnellen Umschalt-Momenten“ ist.