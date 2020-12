Nach monatelanger Leidenszeit: Sturmtalent Mick Gudra feiert sein Profidebüt für 96

Test-Comeback gegen Wolfsburg

Im Februar hatte sich das Sturmtalent das Kreuzband gerissen. Noch während seiner Reha statteten die Roten den 2019 vom FC Schalke an die Leine gewechselten Nachwuchsstürmer mit einem Profivertrag aus. Sein Comeback feierte er Mitte November im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg. Am Samstag, knapp zehn Monate nach seiner schweren Verletzung, wurde Gudra endlich auch mit den ersten Pflichtspielminuten belohnt.

"An Mick werden wir noch viel Freude haben"

"Er ist ein guter Junge", sagte Kocak. "An Mick werden wir noch viel Freude haben, mit Sicherheit." Gudra machte seit seinem Wechsel zu 96 in der U19 der Niedersachsen auf sich aufmerksam, in 26 Spielen verbucht er zwölf Tore und 14 Vorlagen. Der 1,80 Meter große Angreifer hat einen starken linken Fuß, in der U19 wies er schon nach, dass er gefährliche Standards treten kann. Sein kongenialer Offensivpartner in der A-Jugend: Simon Stehle, dem in den vergangenen zwei Spielzeiten in 36 Spielen 20 Tore und neun Vorlagen gelangen.