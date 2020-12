Krimi-Sieg gegen Veszprem: THW Kiel erreicht Finale der Champions League

Der Traum des THW Kiel vom dritten Triumph in der Champions League lebt nach einem Handball-Krimi mit Happy End weiter. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Montag im Halbfinale des wegen der Corona-Krise verspäteten Final4-Turniers der Saison 2019/20 gegen Ungarns Topteam Telekom Veszprem mit 36:35 (29:29, 18:13) nach Verlängerung durch und trifft nun im Kampf um Europas Handball-Krone auf den FC Barcelona.

Kiel-Star Sagosen jubelt: "Traum-Endspiel"

Wenige Wochen nach der 33:41-Pleite gegen die Ungarn in der Gruppenphase der aktuellen Champions-League-Saison waren die Kieler, die auf die verletzten Nikola Bilyk und Magnus Landin sowie Pavel Horak nach Corona-Erkrankung verzichten mussten, in der ersten Halbzeit hellwach.

Kiel startet perfekt und hat in der Verlängerung Glück

Der gute Start verlieh den Kielern zusätzliche Sicherheit, zumal nun auch Superstar Sander Sagosen im Angriff zündete. Der Norweger setzte seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene und war selbst bis zur Pause dreimal erfolgreich. So wuchs der Vorsprung beim 17:10 (26.) sogar auf sieben Treffer an. Zwar konnten die Ungarn etwas verkürzen, dennoch nahm der THW zur Halbzeit ein komfortables Fünf-Tore-Polster mit in die Kabine.

Nach dem Wechsel drehte jedoch Veszprem auf. Den Kielern fehlte nun in der Defensive der Zugriff und im Angriff die Durchschlagskraft. Der Vorsprung schmolz immer mehr dahin und war Mitte der zweiten Halbzeit beim 24:24 aufgebraucht. Kurz darauf gingen die Ungarn erstmals in Führung und bauten diese auf vier Tore aus.

Kiel kämpfte sich jedoch wieder heran und schaffte sechs Minuten vor Ultimo den Ausgleich. In der heißen Schlussphase gelang keinem Team die Entscheidung, so dass es in die Verlängerung ging. Dort hatten dann die Norddeutschen das bessere Ende für sich.