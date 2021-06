Nach Kritik an Italien wegen Kniefall-Protest: Team will Einigkeit erzielen

Nach der Kritik am uneinheitlichen Verhalten der Mannschaft haben Italiens Fußballer noch nicht über einen Kniefall vor dem EM-Achtelfinale gegen Österreich entschieden. "Ich verstehe die Frage natürlich. Wir setzen uns gleich zusammen, wenn wir zurück im Hotel sind. Dann werden wir entscheiden, wie wir uns morgen verhalten", sagte Abwehrspieler Leonardo Bonucci am Freitagabend in London. Italien spielt am Samstag (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Österreich.

Anzeige