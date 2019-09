Nach Kritik an Kameras an Startblöcken: Leichtathletik-Verband greift ein

Erleichterung bei den Sprinterinnen! Eine Kamera an den Startblöcken hatte am Wochenende für Aufregung gesorgt. "Ich finde die Kamera an dieser Stelle nicht so geil. Ich weiß ja nicht, ob Frauen bei der Ausarbeitung beteiligt waren", sagte die Silber-Medaillengewinnerin bei der EM im vergangenen Jahr. "Wenn wir Frauen in den knappen Sachen beim Start darüber steigen müssen, fühlt sich das nicht so toll an", sagte sie. "Ich weiß ja nicht, ob ihr nur in Unterwäsche von unten gefilmt werden wollt."