Nach Kritik von Lewandowski an Bayern-Taktik: Das sagt Trainer Niko Kovac

Diese Aussage von Stürmer Robert Lewandowski nach dem Champions-League-Aus des FC Bayern München gegen den FC Liverpool hatte Zündstoff-Potenzial : Der im Achtelfinale torlos gebliebene Pole kritisierte gegenüber der Presse die Taktik von Trainer Niko Kovac: " Ich denke, wir haben zu defensiv gespielt" , sagte Lewandowski nach dem Spiel. " Wir haben weniger riskiert nach vorn zu spielen . Wenn man beide Spiele anschaut, hatten wir nicht viele Chancen. Deswegen hatten wir auch keine Argumente, um weiterzukommen." Auch Innenverteidiger Mats Hummels sah sein Team zu sehr in der Defensive. "Wir haben eine gewisse Spielweise, die gegen pressende Mannschaften nicht immer zum hundertprozentigen Erfolg führt." Jetzt hat sich Kovac zu der Kritik geäußert.

Kovac zur Lewandowski-Kritik: "Herangehensweise war dieselbe wie gegen Gladbach und Wolfsburg"

Der Trainer sagte auf der FCB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 (Sonntag, 18 Uhr): "Die Herangehensweise war dieselbe wie gegen Gladbach und Wolfsburg und da haben wir 11 Tore geschossen", so Kovac deutlich. Die Kritik von Lewandowski nehme er nicht persönlich: "Ich fand da war nichts Negatives. Wenn Lewy das so empfunden hat, ist das ok. Das war nichts gegen meine Person." Kovac gestand aber ein, dass es sein Team nicht geschafft habe, dem Stürmer-Star die Unterstützung zu geben, die er benötige.