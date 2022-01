Nach kritisierten Aussagen bei PK mit Max Eberl: Gladbach-Boss Rolf Königs erklärt sich

Nach der Kritik an seinem Auftritt bei der Pressekonferenz anlässlich des Rücktritts von Sportdirektor Max Eberl hat sich Präsident Rolf Königs von Borussia Mönchengladbach erklärt. "Ich bedaure, dass ich anders verstanden wurde als ich es gemeint habe. Was ich zum Ausdruck bringen wollte: Wir sind traurig, dass Max Eberl uns nach all diesen Jahren verlässt, es tut uns weh, wir haben monatelang versucht, ihm eine Brücke zu bauen; aber natürlich respektieren wir seine Entscheidung, dass es für ihn nicht anders möglich ist”, sagte der 80-Jährige der Bild. Anzeige

Königs hatte am Freitag, als Eberl seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen mit Erschöpfung und Ausgebranntheit begründete, erklärt: "Als er uns im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal angesprochen hat, waren wir erschrocken. Was der will. Dass er aussteigen will. Wir haben dann in den letzten Monaten und Wochen alles daran gesetzt, ihn zu halten. Ihn umzudrehen. Das ist uns nicht gelungen."

Über diesen vermeintlich wenig empathischen Umgang mit der Situation hatte sich unter anderem der frühere Borussen-Profis Stefan Effenberg echauffiert und am Sonntag im "Doppelpass" bei Sport1 erklärt: "Eigentlich hat so ein Mann in solch einer Führungsposition nichts zu suchen, wenn er so mit dem Thema umgeht." Der frühere Nationalspieler weiter: "Diese Äußerung ist katastrophal und geht völlig in die falsche Richtung-" Königs habe "offenbar nicht verstanden, wie man mit solchen Dingen umgehen muss. Von einem Mann seines Alters mit seiner Lebenserfahrung hätte ich etwas anderes gedacht und erwartet."