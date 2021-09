Nach Kündigung von SV Wacker: Sechsstellige Summe für Mariannenpark nötig

Leipzig. Nachdem die Stadt Leipzig den Pachtvertrag des SV Wacker Leipzig für den Mariannenpark zum 30. September gekündigt hat, steht eine große Frage im Raum: Was wird aus dem Gelände, das schon einmal bessere Tage gesehen hat?

Der Leipziger Mariannenpark hat schon bessere Zeiten erlebt. Im September 2021 sieht man dem Gelände deutlich an, dass hier schon längere Zeit niemand mehr Hand angelegt hat. © André Kempner

Ein Grund dafür ist der Zustand der drei Rasenplätze sowie des Sozialgebäudes. Die müssen flott gemacht werden, bevor an eine erneute Verpachtung überhaupt zu denken ist. In der Pflicht ist hier die Kommune als Eigentümer. Und die wird tief ins Portemonnaie greifen müssen. „Die Schadenshöhe ist bisher nicht bezifferbar, da die Stadt Leipzig das Gelände noch nicht übergeben bekommen hat“, so Büchel. Ihr Amt rechnet nach eigenen Angaben derzeit mindestens mit einer mittleren sechsstelligen Summe.