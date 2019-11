Nach Kurven-Konflikt in Berlin: Fans von RB Leipzig treffen sich zur Aussprache

Außerdem sollen die Missverständnisse aus dem Berlin-Spiel vollständig ausgeräumt werden: Im Olympia-Stadion war es nach der gemeinsamen Choreografie zunächst während des Spiels zu einem handgreiflichen Streit um den Einsatz großer Schwenker gekommen. Einige Fans hatten sich beschwert, dass die großen Fahnen die Sicht auf das Spielfeld teilweise verdecken würden. Laut einem aktiven Fan konnte der Disput jedoch bereits in der Pause ausgeräumt werden.

RB Leipzig will Schwung mitnehmen – Kölns neuer Trainer für Nagelsmann kein Unbekannter

Rund 300 Fahrräder zur Premiere – RB Leipzig bietet auch gegen Köln Stellplätze an

Weiter Unstimmigkeiten nach Abpfiff

Nach Abpfiff kochte dann die Stimmung ein zweites Mal hoch, weil ein RB-Capo Timo Werner zu sich zitiert hatte, um vom Leipziger Topstürmer – stellvertretend für weitere Teile der Mannschaft – mehr Einsatz beim Feiern mit den Fans zu fordern. Während große Teile der aktiven Szene die Kritik dem Vernehmen nach teilten, kam die Art und Weise, auch weil sie nicht im Detail abgesprochen war, nicht bei allen Anhängern gut an. In den Sozialen Medien beschwerten sich Fans unter anderem über einen aggressiven Umgangston in der Kurve.

Neben dem Dialog wird am Samstag vor der Partie eine weitere Fan-Aktion stattfinden. Bereits während des Heimspiels gegen Mainz 05 hatten Fans angekündigt, im Rahmen des Duells gegen Köln Winterkleidung für Bedürftige zu sammeln. Die Rasenballisten werden hierfür ab 16 Uhr vor Sektor A und am Glockenturm bei Sektor B zwei Abgabestellen einrichten. Im Anschluss übergibt der Kurvenverein die Spenden an die Leipziger Diakonie.