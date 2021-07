Nach Länderspielreise mit Japan: 96-Verteidiger Sei Muroya ist zurück in Hannover

Den Sonderurlaub hat­te sich Sei Muroya verdient, nach Saisonende war der Japaner noch bis Mitte Juni mit seinem Nationalteam im Einsatz. Seit Freitag ist er wieder bei 96, schaute schon an der HDI-Arena vorbei.

Trainingslager ab Montag

Gegen Paderborn (Samstag, 15 Uhr) spielt Muroya noch nicht, der Rechtsverteidiger absolvierte die üblichen Leistungstests an der HDI-Arena. Am Montag reist er mit ins Trainingslager in Rotenburg, soll voll eingebaut werden.