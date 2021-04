Nach langer Leidenszeit: Hendrik Weydandt trifft wieder für Hannover 96

Zuletzt hatte der 25-Jährige am 5. Dezember 2020 getroffen - im Auswärtsspiel beim Hamburger SV (1:0-Sieg für 96). Seither wartete Weydandt auf seinen nächsten Treffer, gegen Regensburg ist der Knoten nun endlich geplatzt. Nach einer Vorlage von Marvin Ducksch stand er in der Mitte goldrichtig und traf unter Mithilfe des Regensburgers Christoph Moritz (fälschte den Ball unhaltbar ab) zum 2:0.

Die Torkrise ist endlich beendet: Hendrik Weydandt konnte sich im Heimspiel von Hannover 96 gegen Jahn Regensburg nach langer Leidenszeit endlich wieder in die Torschützenliste eintragen. Schon im Spiel am vergangenen Sonntag gegen Bochum bereitete er einen Treffer vor, nun vollstreckte er endlich wieder selbst.

Hendrik Weydandts Fußballkarriere in Bildern:

Vier Saisontore auf Weydandts Konto

Insgesamt erzielte Weydandt am Mittwoch immerhin seinen vierten Saisontreffer. Außer gegen Regensburg und in Hamburg traf der Stürmer auch im Derby-Hinspiel gegen Braunschweig und beim Auswärtsspiel in Fürth.