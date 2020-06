Nach langwieriger Verletzung: Ethan Ampadu ist bei RB Leipzig zurück im Training

Ethan Ampadu ist nach seiner langwierigen Rückenverletzung bei RB Leipzig zurück im Training, zumindest teilweise. Bereits am Donnerstag stand der walisische Nationalspieler erstmals wieder gemeinsam mit seinem Teamkollegen auf dem Rasen. „Good to see you!“ (Schön, dich zu sehen!), schrieb RB Leipzig auf Twitter. In der nächsten Zeit soll der Defensiv-Allrounder (19) langsam ins komplette Mannschaftstraining integriert werden.

Im Heimspiel gegen den SC Paderborn am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) ist der Leihspieler vom FC Chelsea folglich noch keine Option für einen Kaderplatz. Er sei „weit weg, ein Kandidat zu sein", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag. Auch aufgrund der Rückkehr der Langzeitverletzten Verteidiger Willi Orban und Ibrahima Konaté in die RBL-Abwehr ist es fraglich, ob er im Kampf um die Champions-League-Plätze überhaupt noch einmal zum Einsatz kommt.

„Manchmal gab es viel Frust“

Das letzte Spiel des Teenagers liegt schon eine Weile zurück. Im Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Tottenham Hotspur Mitte Februar zeigte Ampadu als Abwehrchef beim Leipziger 1:0-Sieg eine tadellose Leistung. Danach plagten ihm Rückenprobleme, die Trainer Julian Nagelsmann später als „langwierige Wirbelverletzung“ beschrieb. Wochenlang arbeitete Ampadu anschließend mit dem Reha-Trainer des Bundesligadritten an seiner Rückkehr.