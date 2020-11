Nach Last-Minute-Krimi: RB Leipzigs Orban und Gulacsi fahren zur EM

Leipzig. Was für ein Drama für RB Leipzigs Keeper Peter Gulacsi! Ausgerechnet im so wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen Island griff der sonst so sichere ungarische Torhüter daneben, und das gleich in der 11. Minute. Dem Keeper rutschte am Donnerstagabend ein zentraler Freistoß von Gylfi Sigurdsson durch die Hände ins Tor. „Meine Gedanken spielten 80 Minuten lang verrückt. Ich habe versucht, mein Spiel durchzuziehen und muss mich bei den Jungs für den Sieg bedanken“, sagte der 30-Jährige. Denn die legten sich ins Zeug, drehten die Partie. Dank eines 2:1-Sieges fahren die Ungarn zur Europameisterschaft, treffen dort in Gruppe F auf Deutschland.

