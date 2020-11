Nach Lauterbach-Forderung zum Aus für Hallensport: DHfK Leipzig lädt Politiker ein

Leipzig. Während sich Millionen Hobbysportler derzeit in Geduld üben müssen, dürfen die Profis im Fußball, Hockey oder Handball weiter ihrem Job nachgehen. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach brachte am Montag in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur jedoch eine erneute Unterbrechung der Bundesligen ins Gespräch. Der 57-Jährige argumentiert, dass auch der Leistungssport bei weiter steigenden Infektionszahlen nicht mehr zu verantworten sei. „Der Hallensport ist bei den momentan hohen Fallzahlen nicht sicher zu begleiten und auch mit Corona-Tests der Sportler nicht sicher zu machen“, so der Bundestagsabgeordnete. Anzeige

Mit diesem Vorstoß trifft er in den betroffenen Sportarten auf scharfe Kritik. DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther macht deutlich: „Es geht hier nicht nur um den Erhalt des Profisports oder Entertainment für die Fans. Wir reden von zwei Millionen Arbeitsplätzen in der Sport- und Veranstaltungsbranche in ganz Deutschland.“ Betroffen seien nicht nur die Athleten sondern auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsstellen, Lieferanten, Techniker, Subunternehmer und Dienstleister. „Sind uns die etwa egal?“, hinterfragt der Handball-Manager.

„Niemand ist vor dem Virus gänzlich sicher. Jeder kann sich beim Einkaufen, in der Bahn oder auf der Arbeit anstecken“, so Günther. Den Vorwurf, die sportlichen Begegnungen nicht sicher gestalten zu können, weist er jedoch entschieden zurück. „ Bei uns treffen ausschließlich negativ getestete Spieler aufeinander. Jeder mit nur einer geringen Viruslast wird sofort erkannt und vorerst ausgeschlossen. Wir reduzieren das Risiko auf das absolute Minimum“, führt der Leipziger aus. Somit biete der Profisport seinen Mitarbeitern einen deutlich besseren Schutz, als viele anderen Branchen.

Günther will Saison-Abbruch verhindern

Klar ist: Infektionen bleiben im Sport nicht aus. Auch im DHfK-Team hatten sich vor rund einem Monat mehrere Spieler mit dem Virus infiziert. Immer wieder wird von Corona-Fällen innerhalb der Welt des Sports berichtet. „Wir müssen die Gefährdung der Spieler, aber auch ihrer Familien in den Vordergrund stellen“, argumentiert Lauterbach. Ein Sport- beziehungsweise Berufsverbot ist jedoch ein drastischer Ansatz. Denn auch bei den Klubs hat die Gesundheit ihrer Spieler höchste Priorität. Die Sportvereine in Deutschland nehmen mit gutem Grund wöchentlich enorme Beträge in die Hand, um Corona-Tests durchzuführen und Hygienekonzepte umzusetzen. Ein weiterer Saisonabbruch wäre für den Handball in Deutschland eine Katastrophe – wirtschaftlich und sportlich.

„Im März wussten wir noch viel zu wenig über das Virus. Deshalb habe ich den Saisonabbruch damals befürwortet und halte es auch in der Rückschau für die richtige Maßnahme“, sagt Günther. Einen weiteren Abbruch will er jedoch verhindern: „Inzwischen wissen wir deutlich mehr und sollten das in unsere Entscheidungen einbeziehen. Wie die Studie Restart-19 gezeigt hat, können wir völlig pandemie-neutral mit bis zu 25 Prozent der Zuschauer spielen, ohne jemanden zusätzlich zu gefährden. Jeder Zuschauer hätte nur eine feste Kontaktperson.“