Nach Lazaro-Transfer: Gladbach-Sportchef Eberl schließt weitere Transfers aus

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat seinen zweiten Wunschspieler für die neue Saison bekommen. Nach der Leihe von Hannes Wolf (RB Leipzig) wechselt nun auch der frühere Hertha-Profi Valentino Lazaro zum Champions-League-Teilnehmer an den Niederrhein. Laut Sportchef Max Eberl soll kein weiterer Spieler in diesem Sommer mehr kommen. „Was die Zugänge betrifft, war es das für Borussia Mönchengladbach“, sagte Eberl am Donnerstag im Trainingslager im ostwestfälischen Harsewinkel.