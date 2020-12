Nach Löw-Verbleib: Ewald Lienen schießt scharf gegen Oliver Bierhoff - "Auf kompletten Holzweg"

Ewald Lienen hat seinem Ärger über die deutsche Nationalmannschaft Luft gemacht - und dabei nicht Bundestrainer Joachim Löw angegriffen. Stattdessen bekam Nationalmannschaftdirektor Oliver Bierhoff im Sport1-Format "We need to talk" sein Fett weg. Dieser sei Schuld daran, dass sich die Fans vom DFB abwenden - nicht die spielerischen Leistungen unter Löw.

