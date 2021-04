Nach ManCity: Vier weitere englische Klubs wenden sich von der Super League ab

Nach Manchester City haben vier weitere englische Vereine verkündet, ihre Teilnahme an der hochgradig umstrittenen Super League zurückzuziehen. Am späten Dienstagabend gaben dies zeitgleich der FC Liverpool, Manchester United, der FC Arsenal sowie Tottenham Hotspur bekannt und folgen damit den Citizens, die kurz zuvor ebenfalls bestätigten, nicht am neuen Wettbewerb teilnehmen zu wollen, der keine 48 Stunden zuvor von zwölf internationalen Spitzenvereinen aus der Taufe gehoben worden war - sehr zum Ärger der UEFA, der nationalen Verbände und der Konkurrenten aus den europäischen Ligen. Von den sechs englischen Vertretern fehlt nur noch Chelsea - das allerdings laut BBC ebenfalls den Rückzug plant, am Abend jedoch beim 0:0 gegen Brighton & Hove Albion im Einsatz war.

