Nach Mega-Torwart-Patzer: Lok Leipzig muss mit 2:2 gegen Verl leben

Leipzig. „Tomislav Piplica“, ruft jemand auf der trotz Geisterkulisse gut gefüllten Holztribüne des Bruno-Plache-Stadions. Der ehemalige Keeper von Energie Cottbus legte sich einst ein kurioses Eigentor ins eigene Netz und wird seitdem bundesweit mit jener ikonischen Szene in Verbindung gebracht. Nun gelingt Lok-Keeper Fabian Guderitz beim 2:2 im Relegationshinspiel des 1. FC Lok Leipzig gegen West-Regionalligist SC Verl in der 90. Minute ein ähnliches Kunststück und verhilft dadurch den zuvor glücklosen Verlern zum Ausgleich und einer guten Ausgangsposition für das Rückspiel am 30. Juni, dass wohl im Dortmunder Stadion Rote Erde stattfinden wird. Für Lok treffen Patrick Wolf (6.) und Matthias Stenborn (55.).

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Hinspiel in Leipzig Der 1. FC Lok und der SC Verl trennen sich im Relegationshinspiel mit 2:2. © Christian Modla

Chefcoach und Sportdirektor Wolf, der weiterhin ungeschlagen bleibt, überrascht vor Anpfiff mit zwei Personalentscheidungen. In seinem vorletzten Spiel auf der Lok-Trainerbank verzichtet auf seinen Toptorjäger sowie auf seinen Topscorer. Steinborn (neun Treffer) sitzt nur auf der Bank, Aykut Soyak (sieben Tore, sechs Vorlagen) steht nicht einmal im Kader. Für den Sommerneuzugang Soyak scheint es keine Zukunft in Probstheida zu geben – egal in welcher Liga. Das 4-2-3-1 ist sehr defensiv ausgerichtet: Verteidiger Leon Heynke rückt auf die Sechs, Maik Salewski übernimmt die Rolle des linken Flügelflitzers.

Kompakte Defensive in Probstheida

Und zeigt dort seine Allrounderqualitäten, die er in Halbzweit auch als solider Rechtsverteidiger beweist. Nach sechs Minuten buttert er den Ball als perfekte Welle in den Strafraum, die Flanke Typ „Die senkt sich noch“ darf Patrick Wolf gebückt einnicken. Der Jubel ist laut, die Freude ist groß, die Vision dritte Liga greifbar.

DURCHKLICKEN: Die Lok-Elf in der Einzelkritik Fabian Guderitz: Die neue Nummer 1 hält lange souverän und unaufgeregt, dann passiert ihm der Riesenpatzer zum 2:2-Ausgleich. Note: 3. ©

Auf der ganzen Welt herrschen Abstandsgebote, die Spieler des 1. FC Lok Leipzig haben sich dies jedoch nicht angeeignet. Sie bedrängen, bewachen, beackern den SC Verl auf Schritt und Tritt. Spielfluss kommt so nicht wirklich zustande, doch Lok führt und Verls gefürchtetes Kombinationsspiel findet kaum statt. Die Zweikampf-Werte stimmen und der Fokus scheint vorhanden. Probstheidaer Gefahr muss jedoch für die kompakte Defensive weichen, Lok kommt nur aus der Ferne auf Abschlüsse.

Steinborn-Hammer zum 2:1

Dass die Aktionen zum Ende der ersten Hälfte fahriger und die Lücken größer werden, ist der fehlenden Kraft nach fast viermonatiger Pause sowie den sommerlichen Temperaturen geschuldet. Und fehlt Sauerstoff im Muskel, fällt konzentrieren schwerer: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelangt ein unbedrängter Lupfer aus dem Mittelfeld zu Verls Patrick Schikowski. Lok-Rechtsverteidiger Robert Berger schaut zum Linienrichter, der hebt keine Fahne, Berger verliert Zeit, Schikowski schiebt zum 1:1 ein.

Noch vor dem Pausenpfiff schickte Wolf schließlich seinen Torjäger Steinborn zum Warmmachen. Es wirkte wie eine Drohung Richtung Verl, die der gebürtige Berliner nach seiner Halbzeit-Einwechslung durch einen Traumschuss in der 55. Minute wahr macht. Drittligareif knallt Steinborn halbrechts vorm Strafraum den Ball ins lange Eck zur erneuten Lok-Führung.

Guderitz in Piplica-Manier

Bereits fünf Minuten vorher jubelten alle Blau-Gelben auf dem Spielfeld und auf der Holztribüne, doch Schiedsrichter Florian Badstübner setzt ein jähes Ende. In einem Strafraum-Tohuwabohu gurkt Djamal Ziane den Ball aufs Tor, dieser springt von der Latte auf die Linie und wieder an den Querbalken, der Ball scheint hinter der Linie, doch der Referee lässt weiterspielen. Im Gegenzug verhindert Guderitz' ganz langes Bein eine mögliche Verler Führung.

Lok behält den engen Körperkontakt bei und tut Verl im wahrsten Sinne des Wortes weh. Und auch wenn die Müdigkeit allen Akteuren zusetzt, bleibt die Partie hitzig und schnell. Ein Qualitätsunterschied zu den Leistungen vor der Corona-Zwangspause ist nicht zu erkennen. Extra-Reserven ziehen die Lok-Profis womöglich auch aus den Hupen und Gesängen außerhalb des Bruno-Plache-Stadions. Während des kompletten Spiels sind Fans vor den Toren des altehrwürdigen Stadions zu hören, die ab und an auch Böller zünden. Die Probstheidaer werden es registriert haben, hören nicht auf, kompakt zu stehen und versuchen, die knappe Führung über die Ziellinie zu fighten. Schließlich kommt es zu Guderitz Aussetzer in der 90. Minute. Dem Keeper, der zuvor souverän gehalten hat und Ruhe ausstrahlte, flutscht der Ball durch die Finger. Kapitän Robert Zickert tröstet und herzt den 23-jährigen Schlussmann daraufhin lang.

„Nicht schön, in so einem Spiel zu patzen“

Lok-Coach Wolfgang Wolf äußerte sich nach dem Spiel über seinen jungen Coach: „Er hat keinen Fehler gemacht und dann haut er sich so ein Ding rein. Damit muss er leben und die Mannschaft muss auch damit leben. Beim 2:2 waren beide Mannschaften stehend k.o.. So ein Tor hat mit Taktik nicht zu tun. Wir müssen ihn aufbauen“

Über die gesamte Partie sagte der 62-Jährige: „Das Ergebnis tut weh. Ich bin stolz auf die Mannschaft, bei den Temperaturen aus der Kalten, da musst du solche Nackenschläge erstmal wegstecken. Berger ist angeschlagen gewesen, deswegen habe ich ihn rausgenommen, er war nicht richtig fit. Salewski hat es hervorragend gemacht und ich habe mir erhofft, dass Steinborn noch einen Schub bringt, wenn er reinkommt. Ich denke, das schweißt die Mannschaft zusammen. Jetzt müssen wir uns schütteln, wir wollten ein Ergebnis, wo noch alles drin ist. Es ist noch nichts passiert. Wenn wir alle Kräfte bündeln, ist es ein offenes Spiel.“