Nach Meniskus-Operation: FC Barcelona monatelang ohne Jungstar Ansu Fati

Lange Pause für Jungstar Ansu Fati vom FC Barcelona: Der 18-Jährige ist nach seinem Meniskusriss im linken Knie am Montag von dem renommierten Spezialisten Doktor Ramón Cugat erfolgreich operiert worden. Der Klub geht laut einer Stellungnahme von einer Ausfallzeit von etwa vier Monaten aus. Cugat hatte am 18. August auch schon den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am Knie operiert.

Fati hatte erst am Samstag vor einer Woche seinen 18. Geburtstag gefeiert. Er verletzte sich in der ersten Hälfte des Spiels am Samstag gegen Real Betis Sevilla, das die Blaugrana mit 5:2 gewann. Fati hielt noch bis zur Halbzeit aus, und wurde dann gegen den argentinischen Weltstar Lionel Messi eingetauscht, der zwei der fünf Tore schoss. In der laufenden Spielzeit kam Fati zu zehn Einsätzen für Barcelona - sieben in der Liga, drei in der Champions League.