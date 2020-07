Nach Mental-Loch jetzt schuften für Olympia: Es läuft wieder bei Ruth Sophia Spelmeyer

Mehr als neun Monate sind eine lange Zeit – jedenfalls für eine Leichtathletin, die noch sehr viel vorhat. Ruth Sophia Spelmeyer musste diese lange Pause ohne Wettkämpfe durchstehen. „Ich weiß noch genau, wann es war. Am 6. September vergangenes Jahr in Brüssel.“ Da rannte die Hannoveranerin im Trikot des VfL Oldenburg beim Diamond League Meeting die 400-Meter-Runde in 53,62 Sekunden. Die Durststrecke begann danach und dauerte bis jetzt. Erst beim Dienstagsmeeting in Hannover hockte die 29-Jährige wieder im Startblock, kämpfte gegen die Uhr und jubelte über Zeiten.

"Die Art und Weise hat mich frustriert" Nach dem Rennen in der belgischen Hauptstadt – der Tiefschlag. Spelmeyer wurde nicht für die folgende WM 2019 in Doha nominiert. Die vielfache deutsche Meisterin, Olympia- und WM-Teilnehmerin fiel in ein Loch. „Besonders die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, hat mich frustriert.“ Spelmeyer tauchte im Mittelmeer unter, fuhr mit ihrer besten Freundin nach Mykonos. Das hatte schon vor zwei Jahren geholfen, als eine hartnäckige Schambeinentzündung Spelmeyer ebenfalls für fast eine Jahr außer Gefecht gesetzt hatte. Auch damals half Mareike Blum, mit der Spelmeyer seit der gemeinsamen Schulzeit in Oldenburg dick befreundet ist.

Bilder von Ruth Sophia Spelmeyers Karriere: Ruth Sophia Spelmeyer überholt im Training auch schon mal den einen oder anderen Fußballprofi. ©

"Nie ans Aufhören gedacht" Die Lust zur Leichtathletik kam am Strand von Mykonos zurück. „Die Motivation war schon im Keller, aber ans Aufhören hatte ich nie gedacht. Die Spiele im Tokio waren immer ein Ziel“, erzählt Spelmeyer. Der Plan schien aufzugehen. Erst Wintertrainingslager des NLV in Südafrika, nach knapp zwei Monaten in Hannover ging es zum nächsten Trainingslager nach Teneriffa. „Klar ist es dort angenehmer. Ich liebe die Sonne. Meine Mama ist doch Argentinierin. Die Gene kommen wohl durch“, sagt Spelmeyer. Aber unter der kanarischen Sonne kam der nächste Tiefschlag. „Dort hatten wir von Corona überhaupt nichts mitbekommen. Doch aus der Heimat gab es schon die Bilder von leeren Klopapierregalen und den ganzen Ängsten.“ Die NLV-Gruppe entschloss sich, einen Tag früher abzureisen. „Es war der letzte Flug vor dem Lockdown in Spanien. Da habe ich es so dermaßen zu schätzen gelernt, einen deutschen Pass zu haben, mit dem man wieder nach Hause kommen konnte“, erinnert sich Spelmeyer.

Studium muss noch warten Zurück in Hannover begann wieder eine harte Zeit. Ausgangsbeschränkungen, Training nur höchst eingeschränkt möglich, kaum Kontakte. „Ich war so froh, dass ich wenigstens nicht allein wohne“, sagt Spelmeyer, die mit Tobias Preuß liiert ist. Der Waspo-Spieler war ihr in der harten Zeit eine große Hilfe. „Und ich habe mehr für mein Psychologiestudium tun können, als das eigentlich geplant war. Onlinevorlesungen kommen mir da schon viel mehr entgegen als Fahrten zur Uni nach Hildesheim.“ Den Bachelor hat sie bereits, der Master soll noch folgen. „Ich will auch das vernünftig machen und nicht mit Vier abschließen. Man braucht als Psychologin schon einen guten Abschluss, um auch gute Jobs zu kriegen.“ Allerdings: Profisport und Vollstudium lassen sich nicht vereinbaren. So muss das Studium doch noch etwas warten. Nachdem sich Spelmeyer mit Einzeltraining bei Coach Edgar Eisenkolb im Maschpark über Wasser gehalten hatte, kamen die Hoffnungen mit jeder Lockerung Stück für Stück zurück. „Auch wenn wir als Sprinter anders als Hochspringer oder Werfer zumindest einigermaßen trainieren konnten, war das im Regen im Frühjahr schon ekelig“, sagt Spelmeyer.