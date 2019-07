Nach Milan: Auch KV Mechelen aus der Europa League ausgeschlossen

Der belgische Verein KV Mechelen darf nach Vorwürfen wegen möglicher Spielmanipulationen in der kommenden Saison endgültig nicht in der Europa League starten. Das teilte die Europäische Fußball-Union mit. Die UEFA hatte das Urteil eines belgischen Sport-Schiedsgerichtes abgewartet, das nun die Sperre für Mechelen bestätigte. Damit sind die Belgier nach dem AC Mailand, der wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play (FFP) vom Sportgerichtshof CAS ausgeschlossen wurde, der zweite Klub, der aus der Europa League ausgeschlossen wurde.