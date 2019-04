Nach mysteriöser Verletzung: Bobby Wood ist zurück im Training bei Hannover 96

Am Dienstag war Bobby Wood erstmals seit längerer Pause wieder auf der Mehrkampfanlage in Hannover mit dabei. Der 96-Stürmer trainierte allerdings noch nicht mit der Mannschaft sondern individuell. Wood drehte erst seine Laufrunden um den Platz und absolvierte dann leichte Ballübungen mit Athletiktrainer Tobias Stock.

Unter Doll spielte Wood bislang kaum eine Rolle

Ein kurzer Rückblick: Ex-Trainer André Breitenreiter setzte trotz schwacher Leistungen oft auf den Angreifer und gab ihm bis zum Trainerwechsel 15 Einsätze. Neu-Coach Thomas Doll hatte nicht mehr so hartnäckig an den amerikanischen Nationalspieler geglaubt. Fünf Versuche startete Doll mit ihm, beim 1:5 im Stuttgarter Abstiegsfinale sogar in der Startelf. Gegen Leverkusen saß Wood, der im Gegensatz zu 96 in der Nationalmannschaft der USA einen guten Ruf genießt, erstmals nur auf der Tribüne. Kurz danach verletzte sich der Angreifer und wurde zum Pendler-Profi.