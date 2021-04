Nach Nazi-Eklat: Hamann fordert Keller-Rücktritt beim DFB - "Dieser Präsident ist nicht mehr tragbar"

Die Kritik an DFB-Präsident Fritz Keller reißt nicht ab. Dietmar Hamann hat in seiner Kolumne für Sky nun Konsequenzen für den 64-Jährigen gefordert. Dass Keller seinen Vizepräsidenten Rainer Koch Medienberichten zufolge mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen habe und trotzdem noch immer im Amt sei, mache den Ex-Nationalspieler "sprachlos": "Millionen Menschen unterstehen dem DFB und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einer noch von diesem Präsidenten repräsentiert werden will", schrieb Hamann, der einen sofortigen Rücktritt des Freiburgers forderte.

