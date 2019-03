Nach Nazi-Eklat im Stadion - Chemnitzer FC stellt Strafanzeige

Leipzig. Nach der Trauerfeier für einen bekannten Rechtsextremen im Stadion des Chemnitzer FC hat der Verein am Montag Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Wie es in einer Stellungnahme hieß, habe der CFC der Chemnitzer Staatsanwaltschaft auch seine vollständige Unterstützung bei den Ermittlungen zugesichert.

„Der Ablauf zum Heimspiel gegen VSG Altglienicke weicht soweit von unserem Sicherheitskonzept und den Vorfestlegungen und Absprachen zur Durchführung eines Spiels in der Regionalliga ab, dass es zu klären gilt, wie dies geschehen konnte“, sagte CFC-Insolvenzverwalter Klaus Siemon am Montag. Nach Aussagen von zuständigen Sicherheitsmitarbeitern hätten „massive Ausschreitungen gedroht“.

Schweigeminute vor dem Anpfiff: "Ruhe in Frieden, Tommy", steht auf einem Banner. Der Fanblock zündet Pyro. ©

Der Chemnitzer FC sieht den Anfangsverdacht einer „schwerwiegenden Nötigung, der von den zuständigen Ermittlungsbehörden aufzuklären ist. In der Sache ist damit ein schwerer Landfriedensbruch gemäß Paragraph 125 StGB angedroht worden, was für die Verantwortlichen des CFC nicht hinnehmbar ist“, so Siemon weiter.