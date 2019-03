Nach Nazi-Eklat: Stürmer des Chemnitzer FC ab sofort wieder spielberechtigt

Frahn hatte am 9. März während der Begnung zwischen dem CFC und der VSG Altglienicke beim Torjubel ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support Your Local Hools" präsentiert. Die Aktion stand in Zusammenhang mit der vor Spielbeginn abgehaltenen "Trauerzeremonie" für den kurz zuvor verstorbenen Neonazi Thomas Haller, der als Begründer der rechtsextremen Hooligan-Gruppierung HooNaRa ("Hooligans - Nazis - Rassisten"). Die Geschehnisse hatten in Sport und Politik bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der Club gab an, erpresst worden zu sein.