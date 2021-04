Nach Nazi-Vergleich: Bericht über internes Schreiben von DFB-Präsident Keller an die Mitarbeiter

Für seine Wortwahl gegenüber Koch hagelte es massive Kritik für Keller und Forderungen nach seinem Rücktritt. Den wünscht sich auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, der bei Sky sagte, dass Keller "nicht mehr tragbar" sei. Der DFB-Präsident schloss einen Rückzug aber bisher aus. In dem Schreiben kritisiert Keller auch den Zoff beim DFB, in dem er selbst eine große Rolle spielt. "Sie haben eine professionelle Führungsmannschaft verdient, die Werte wie Toleranz, Transparenz und Fairness lebt. Sie haben es nicht verdient, durch immer wieder neue Auseinandersetzungen in einem kleinen Kreis von Führungskräften so derart in der Ausübung Ihres Berufes gehindert zu werden." Was Keller meint: Die Verbandsspitze gilt schon länger als zerstritten. Seit Monaten liegen die Lager um Keller auf der einen Seite und Generalsekretär Friedrich Curtius auf der anderen im Dauer-Streit.