Nach Nazi-Vergleich: Friedensgipfel zwischen DFB-Präsident Keller und seinem Vize Koch?

Nach Informationen des SID soll das Gespräch am Freitagabend im Vorfeld der Zusammenkunft der 21 Landesverbands-Spitzen stattfinden. Zuletzt hatten es aufgrund der geschmacklosen Äußerung deutliche Kritik an Keller gegeben. Die Vertreter der DFL im DFB-Präsidium erklärten. "Wir distanzieren uns deutlich und in aller Form von der Äußerung und der Wortwahl, die DFB-Präsident Fritz Keller in Richtung von DFB-Vizepräsident Rainer Koch im Rahmen der Präsidiumssitzung am 23. April getätigt hat. Eine solche Äußerung ist absolut inakzeptabel." Auch Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge vom Deutschen Fußball-Bund haben sich mit deutlichen Worten an Keller gewandt. "Diese Äußerung ist inakzeptabel und nicht zu tolerieren."