Nach Nazi-Vergleich: Koch nimmt Entschuldigung von DFB-Präsident Keller "entgegen"

Fritz Keller steht als DFB-Präsident massiv unter Druck: Dem 64-Jährigen wurde von den Präsidenten der Landes- und Regionalverbände während der Konferenz in Potsdam das Vertrauen entzogen, wie DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann stellvertretend am Sonntagmittag verkündete. Ein Rücktritt scheint unausweichlich. Keller war nach einem Nazi-Vergleich in einer Präsidiumssitzung in den vergangenen Tagen in Erklärungsnot geraten. Er hatte Vizepräsident Rainer Koch als "Freisler" bezeichnet und so mit Roland Freisler, dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, verglichen. Keller hatte daraufhin Koch um Entschuldigung gebeten. Nun ist es am Rande der Konferenz zu einer Aussprache der beiden gekommen, wie der DFB am Sonntag mitteilte.

